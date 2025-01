2025-01-02 10:15:46 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەدوای دەستگیرکردنی لە پارێزگای بەسرە، عێراق سەلمان خالیدی ئۆپۆزسیۆنی کوەیتی رادەستی وڵاتەکەی کردەوە. وەزارەتی ناوخۆی کوەیت بڵاویکردەوە، دوای…

