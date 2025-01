2025-01-02 14:05:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مەحمود مەشهەدانی داوا دەکات رۆژی یەکشەممەی داهاتوو کۆبوونەوەیەکی نائاسایی ئەنجومەنی نوێنەران سازبکرێت. نوسینگەی راگەیاندنی مەحمود مەشهەدانی سەرۆکی ئەنجومەنی…

The post داوای کۆبوونەوەیەکی نائاسایی ئەنجومەنی نوێنەران دەکرێت appeared first on Esta Media Network.