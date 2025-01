2025-01-02 14:05:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە شەقامی 100 مەتری شاری هەولێر ئاگر لە دوکانێکی جوانکاری ئۆتۆمبێل کەوتەوە و تا ئێستا کۆنتڕۆڵ نەکراوە. پەیامنێری…

