2025-01-02 16:35:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە دوورگەیەکی تونس دوو بەلەم نوقمبوون، بەهۆیەوە 27 کەس گیانیان لەدەستدا. بەرپرسانی تونس رایانگەیاندووە، بەلەمەکان لە کەناراوەکانی رۆژئاوای…

