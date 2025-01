2025-01-02 18:20:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی سامانە سروشتییەكانی هەرێم رایدەگەیەنێت، 243 ملیۆن لیتر نەوتی سپی بەسەر ملیۆنێك و 215 هەزار خێزاندا دابەشكراوە .…

