2025-01-02 18:20:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی هەرێم رایدەگەیەنێت، لە ماوەی مانگی رابردوودا سەرجەم تێبینی و كێشە هونەرییەكانی لیستی مووچەمان چارەسەركردووەو تیمە تەكنیكیەكانمان…

The post وەزارەتی دارایی هەرێم: سەرجەم تێبینی و كێشە هونەرییەكانی لیستی مووچەمان چارەسەركردووە appeared first on Esta Media Network.