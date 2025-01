2025-01-02 20:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هەسەدە رایگەیاند، توانیمان زنجیرەیەک هێرشی گروپە چەکدارەکان لە دەوروبەری مەنج تێکبشکێنین و شەش ئۆتۆمبێلیان لەناوبەرین. هێزەکانی سوریای دیموکرات…

The post هەسەدە: کۆمەڵێک هێرشی گروپە چەکدارەکانمان تێکشکاند appeared first on Esta Media Network.