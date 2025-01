2025-01-02 22:18:05 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – ماركۆس راشفۆرد، ئەستێرەی ئینگلیزی یانەی مانچێستەر یونایتدی هەمان وڵات بڕیار لەسەر داهاتووی خۆی دەدات. راشفۆرد لە ساڵی 2015 لە تیمی دووەمی مانچێستەر یونایتدەوە بۆ تیمی یەكەم بەرزكرایەوە و گرێبەستەكەی لەگەڵ ئەو یانەیە لە هاوینی ساڵی 2028 بەسەردەچێت. – Rashford rejects 3 offers from Saudi Arabia worth up to £35m a year – Desperate …