2025-01-03 00:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، نابێت مووچەی فەرمانبەران بە پاساوی دیكە رابگیرێت، چونكە دادگای فیدراڵی ئەو بابەتەی یەكلاكردووەتەوە.…

The post دارا سێكانیانی: نابێت مووچەی فەرمانبەران بە پاساوی دیكە رابگیرێت appeared first on Esta Media Network.