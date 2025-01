2025-01-03 10:25:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە گوێرەی نوێترین ئامارەکان، تائێستا هێزەکانی سوریای دیموکراتیک، توانیویانە سێ فڕۆکەی بێ فڕۆکەوانەی جۆری بەیرەقداری تورکی بخەنەخوارەوە کە…

The post هـ.ـەسـ.ـەدە سێ فڕۆکەی بەیرەقداری تورکی خستووەتەخوارەوە appeared first on Esta Media Network.