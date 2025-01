2025-01-03 10:25:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاند، وڵاتەکەی بەتوندی رووبەڕووی هەر هێرشێکی گرووپی داعش و هەموو گرووپە تیرۆریستییەکان دەبێتەوە لە هەر شوێنێکی…

