2025-01-03 14:35:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەگوێرەی داتاكانی سایتی شەفافییەت، داهاتی ساڵی 2024ی سلێمانی بەراورد بە داهاتی ساڵی 2023، بڕی 310 ملیار دینار كەمیكردووە،…

The post داهاتی ساڵی رابردووی سلێمانی 310 ملیار کەمیکردووە appeared first on Esta Media Network.