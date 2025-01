2025-01-03 15:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هێزەکانی سوریای دیموکرات، هەسەدە رایگەیاند، ژمارەی کوژراوانی گرووپەکانی سەر بە تورکیا بەرزبووەتەوە بۆ 72 چەکدار. ئەنجومەنی سەربازیی منبج…

The post ئاماری نوێ راگەیەندرا.. لە رۆژئاوا گورزی بەهێز لە گرووپەکان دراوە appeared first on Esta Media Network.