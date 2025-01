2025-01-03 17:15:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

راوێژكارێكی سەرۆكی پێشووی پەرلەمان رایدەگەیەنێت، هەفتەی داهاتوو گفتوگۆ و دانوستاندنی نێوان یەكێتی و پارتی تایبەت بە پێكهێنانی حكومەت…

