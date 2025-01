2025-01-03 22:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا لە دیمەشقەوە داوای دەستەبەركردنی ئاسایش بۆ كورد و دەستێوەرنەدان لە كاروباری ناوخۆی سوریا لەلایەن وڵاتانی…

The post وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا: ئاسایشی كورد گرنگە تا سوریا بە ئاشتی بژی appeared first on Esta Media Network.