2025-01-04 10:20:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەفدێکی سێ کەسی بە فایلێکی مێژوویی و پڕ ئومێد بۆ داهاتوویەکی باشتر لە دەرگای کەس و لایەنە سیاسییەکان…

The post وەفدەکەی دەم پارتی ئەرکی سەرەکییان سەبارەت بە پرسی ئاشتی کەوتووەتە سەر شان appeared first on Esta Media Network.