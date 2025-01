2025-01-04 12:40:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی لیژنەی دەستپاکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند، حکومەتی عێراق لە ساڵی 2024دا توانیویەتی 50 ملیار دینار لە گەندەڵکاران…

The post لە ساڵی 2024دا لە عێراق زیاتر لە 50 ملیار دینار لە گەندەڵکاران وەرگیراوەتەوە appeared first on Esta Media Network.