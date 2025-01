2025-01-04 14:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بانکی چەمچەماڵ ئاگاداری خاوەن پێداویستییە تایبەتەکان دەکاتەوە بەمەبەستی ئەوەی قەرەباڵغی درووستنەبێت لە کاتی دابەشکردنی مووچەدا بە گوێرەی پیتی…

The post لە بانکێک دابەشکردنی مووچە بە گوێرەی پیتی یەکەمی ناو دەبێت appeared first on Esta Media Network.