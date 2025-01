2025-01-04 18:30:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شارەزایەكی بواری كەشناسی رایدەگەیەنێت، شەپۆلێكی بارانبارین ناوچەكانی هەرێمی كوردستان دەگرێتەوە. سیروان ساڵح، شارەزای بواری كەشناسی رایگەیاند، ئێوارەی سبەی…

The post شەپۆلێكی بارانبارین ناوچەكانی هەرێم دەگرێتەوە appeared first on Esta Media Network.