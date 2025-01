2025-01-04 18:30:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەستەی داكۆكی لە مامۆستایان و فەرمانبەرانی ناڕازی لە راگەیەندراوێكدا دەڵێن، “داوادەكەین مووچە لە هەردوو بانكەكانی رەشید و رافیدەینەوە…

