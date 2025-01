2025-01-04 21:20:57 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

محەمەد شیاع سودانی رایگەیاند، گۆڕانکارییە سیاسییانەی لە ماوەی رابردوودا لە سوریا رویاندا، لە عێراقدا دووبارە نابنەوە. ئەمڕۆ شەممە،…

