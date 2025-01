2025-01-04 23:45:46 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری راگەیاندنی كارەبای سلێمانی رایدەگەیەنێت، حكومەتی هەرێم پلانی هەیە لە دوو ساڵی داهاتوودا بە پڕۆژەی رووناكی كارەبای 24…

The post سیروان محەمەد: پلانێك دانراوە لە دوو ساڵی داهاتوو بە پڕۆژەی رووناكی كارەبای 24 كاتژمێری دابینبكرێت appeared first on Esta Media Network.