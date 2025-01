2025-01-04 23:45:46 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هەڵبژاردەی بەحرەین بووە پاڵەوانی جامی کەنداو، دوای بردنەوەی لە هەڵبژاردەی عومان بە ئەنجامی دوو گۆڵ بەرامبەر بە یەک…

