2025-01-05 10:00:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەستێرەی تۆپی پێی ئەرجەنتین و کاپتنی یانەی ئینتەرمەیامی لیۆنێل مێسی مەدالیای ئازادی سەرۆکایەتیی ئەمریکای لەلایەن جۆ بایدنەوە پێبەخشرا.…

