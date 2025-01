2025-01-05 11:20:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەتەمەنترین کەسی جیهان کە ناوی تۆمیکۆ ئیتۆکا-یە لە تەمەنی 116 ساڵیدا کۆچی دواییکرد. ئەو کەسە ژنێکی ژاپۆنییە لە…

The post بەتەمەنترین کەسی جیهان لە تەمەنی 116 ساڵیدا کۆچی دواییکرد appeared first on Esta Media Network.