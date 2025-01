2025-01-05 16:40:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەیوەندییەکانی ئێران و روسیا دەچنە قۆناغیکی جیاوازەوە، لە نوێترین بواریشدا دەرگای تاقیکردنەوەی”کەشتی ئاسمانیشیان” بەڕووی یەکدیدا دەکەنەوە. میدیا جیهانییەکان…

The post پەیوەندییەکانی ئێران و روسیا دەچنە قۆناغێکی جیاوازەوە appeared first on Esta Media Network.