2025-01-05 22:50:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوابەدوای تەواوبوونی پشووی رەسمیی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، بڕیارە لە دوای 9ی ئەم مانگەوە دەستپێبکاتەوە و دوو پڕۆژەیاسای گرنگ…

The post دوو پڕۆژەیاسای گرنگ بۆ کورد لە سەر مێزی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقن appeared first on Esta Media Network.