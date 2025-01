2025-01-05 22:50:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی پاسپۆرتی پارێزگای هەولێرa رایدەگەیەنێت، مامەڵەی پاسپۆرت بە سیستمی كۆن وەستاوە. بەپێی راگەیەندراوێكی بەڕێوەبەرایەتیی پاسپۆرتی پارێزگای هەولێر كە…

