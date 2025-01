2025-01-06 00:30:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پسپۆڕێکی خۆرا دەڵێت، خواردنی کولەکەی شیرین هۆکارە بۆ خێراکردنی سووتانی چەوریی جەستەی مرۆڤ بەهۆی ئەوەی ماددە خۆراکییەکان و…

The post خواردنی کولەکەی شیرین هاوکاری سوتانی چەوری دەکات appeared first on Esta Media Network.