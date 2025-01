2025-01-06 08:50:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بزووتنەوەی حەماس رەزامەندی لەسەر رادەستکردنەوەی 34 دیلی ئیسرائیلی دا وەک مەرجی راگەیاندنی ئاگربەست. ئاژانسی هەواڵی رۆیتەرز بڵاویکردەوە، بزووتنەوەی…

