2025-01-06 13:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دادگای پێداچوونەوەی هەرێمی كوردستان بڕیاری ئازادكردنی بۆ رۆژنامەنووس سلێمان ئەحمەد دەركرد و سەنتەری میترۆش پێشوازی لە بڕیارەكە دەكات.…

