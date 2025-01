2025-01-06 13:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە سەید سادق هاوڵاتییەک بەهۆکارى بڕینى 35 دارى سروشتى دەستگیرکرا. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی دارستان و ژینگەی سلێمانی لە راگەیەندراوێکدا…

