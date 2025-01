2025-01-06 15:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی تەندروستیی میسر بەهۆی ترس لە بڵاوبوونەوەی ئەو ڤایرۆسەی لە وڵاتی چین بڵاوبووەتەوە، داوا لە هاوڵاتییانی وڵاتەکەی دەکات…

