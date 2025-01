2025-01-06 17:15:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئیمانوێل ماکرۆن سەرۆکی فەرەنسا رایگەیاند دەستبەردای شەڕڤانانی کورد لە رۆژئاوای کوردستان نابن. ئیمانوێل ماکرۆن لە وتارێکیدا کە لە…

The post ماکرۆن: دەستبەردای کوردانی رۆژئاوای کوردستان نابین appeared first on Esta Media Network.