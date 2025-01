2025-01-06 20:10:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا لە هەولێر رایگەیاند، بۆمبێك لەناو فەرماندەیی هێزەكانی زێرەڤانی لە هەولێر تەقیوەتەوە و بەهۆیەوە چەند…

The post تەقینەوەیەك لەناو فەرماندەیی هێزەكانی زێرەڤانی لە هەولێر روویدا و قوربانی لێكەوتەوە appeared first on Esta Media Network.