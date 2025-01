2025-01-06 20:10:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جەستن ترودۆ، سەرۆک وەزیرانی کەنەدا دەستی لە پۆستی سەرۆکوەزیران و سەرۆکی حزبیی لیبراڵ کارکێشایەوە. ئەمڕۆ دووشەممە، جەستن ترودۆ…

