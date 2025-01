2025-01-06 22:20:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆنگرێسی ئەمریکا بۆ پەسەندکردنی ئەنجامی هەڵبژاردن کۆدەبێتەوە و سەرکەوتنی دۆناڵد ترامپ بۆ پۆستی سەرۆکی ئەمریکا رادەگەیەنێت. میدیا جیهانییەکان…

The post کۆنگرێسی ئەمریکا بۆ پەسەندکردنی ئەنجامی هەڵبژاردن کۆدەبێتەوە appeared first on Esta Media Network.