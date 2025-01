2025-01-07 01:55:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یەكێتی لە بەغداد پۆستی بریكاری وەزارەتی دەرەوەی عێراقی وەرگرت و ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش دەڵێت،”وەرگرتنی ئەو پۆستە بۆ…

The post یەكێتی پۆستێكی نوێی وەرگرت appeared first on Esta Media Network.