2025-01-07 18:45:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی ئەنجومەنی کارگێڕیی ژووری بازرگانی و پیشەسازیی سلێمانی نوێترین زانیاری لەبارەی پرۆژەکەیان بۆ گۆڕینی پاسە کۆنەکانی هێڵی گواستنەوەی…

