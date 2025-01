2025-01-07 18:45:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جان ماری لوپان-ی سیاسەتمەتداری فەرەنسیی ناسراو لە تەمەنی 96 ساڵیدا لە پاریس كۆچی دواییكرد. خێزانەكەی، لە راگەیەندراوێكدا كە…

The post جان ماری لوپان دامەزرێنەری راستڕەوی پەڕگیر لە فەرەنسا كۆچی دواییكرد appeared first on Esta Media Network.