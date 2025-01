2025-01-07 22:30:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی وەزارەتی دارایی هەرێم رایدەگەیەنێت، 10 ترلیۆن دینار نێردراوە كە بە نزیكەی عێراق مووچەی 10 مانگی مووچەخۆرانی هەرێمی…

