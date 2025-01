2025-01-08 08:50:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆهاوکاریی دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگی 12 بەسەر ئەفسەر و پێشمەرگەکانی وەزارەتی پێشمەرگەدا دابەشدەکرێت. وەزارەتی پێشمەرگە لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە،…

