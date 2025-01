2025-01-08 11:30:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاگرێک لە شاری لۆس ئەنجلۆسی ئەمریکا کەوتووەتەوە و بەهۆیەوە 30 هەزار کەس ئاوارەبوون. میدیا جیهانیەکان بڵاویانکردووەتەوە، بەرەبەیانی ئەمڕۆ…

