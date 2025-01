وێستهام یونایتد کۆنگرەی رۆژنامەوانی لۆپیتگێ هەڵدەوەشێنێتەوە

2025-01-08 12:00:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – وێستهام یونایتد کۆنگرەی رۆژنامەوانی ئەمڕۆی جولیان لۆپیتگێ هەڵوەشاندەوە. بەشێوەیەکی فەرمی وێستهام رایگەیاندووە، کۆنگرەی رۆژنامەوانی ئەمڕۆی جولیان لۆپیتگێ هەڵوەشاوەتەوە کە بڕیاربوو دوانیوەڕۆی ئەمڕۆ بەڕێوەبچێت. ئەمەش لەکاتێکدایە دوورخستنەوەی راهێنەرەکە لە پۆستەکەی لەسەر کات وەستاوە. BREAKING: West Ham have cancelled their scheduled press conference with Julen Lopetegui this afternoon, amid widespread speculation over the manager's future …