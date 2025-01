2025-01-08 14:05:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هێزەکانی سوریای دیموکرات بڵاویکردەوە، مەترسییەکانی داڕمانی بەنداوی تشرین زیادبوون و دەبێت تورکیا بەرپرسیارێتییەکەی هەڵبگرێت. هێزەکانی سوریای دیموکرات (هەسەدە)…

The post هۆشداریی لە داڕمانی بەنداوی تشرین دەدرێت appeared first on Esta Media Network.