2025-01-08 14:55:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تەندروستیی چەمچەماڵ، رایگەیاند، “ساڵی رابردوو 600 برینداری رووداوی هاتوچۆ تۆمارکراون کە 288یان برینداری ماتۆڕسکیل بوون”. بەڕێوەبەرایەتیی تەندروستیی چەمچەماڵ،…

The post تەندروستیی چەمچەماڵ: ساڵی رابردوو 600 برینداری رووداوی هاتوچۆ تۆمارکراون appeared first on Esta Media Network.