2025-01-08 14:55:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی هەرێم رایگەیاند، نزیکەی 250 ملیۆن لیتر نەوتی سپی بەسەر زیاتر لە یەک ملیۆن خێزاندا. وەزارەتی…

