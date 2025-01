2025-01-08 19:09:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – جولیان لۆپیتگێ لە پۆستی راهێنەرایەتی یانەی وێستهام یونایتد دووردەخرێتەوە. ماڵپەڕی فەرمی وێستهام یونایتد بڵاویکردووەتەوە، بەفەرمی گرێبەستی جولیان لۆپیتگێیان هەڵوەشاندووەتەوە و راهێنەرە ئیسپانییەکە ماڵئاوایی لە هامەرز دەکات. West Ham United can confirm that Head Coach Julen Lopetegui has today left the Club. — West Ham United (@WestHam) January 8, 2025 جولیان هاوینی رابردوو …