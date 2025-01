2025-01-08 20:05:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی ناڕازی رایدەگەیەنێت، لە هەوڵەكانمان بەردەوامدەبین بۆ تەوتینكردنی مووچە و گەڕانەوەی پاشەكەوتی مووچە. ئەنجومەنی سەرتاسەریی…

The post ئەنجومەنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی ناڕازی: لە هەوڵەكانمان بەردەوامدەبین بۆ تەوتینكردنی مووچە و گەڕانەوەی پاشەكەوتی مووچە appeared first on Esta Media Network.