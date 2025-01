2025-01-08 20:05:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عەلی رەئووف مستەفا، نوێنەری گشتیی مامۆستایانی گرێبەست رایگەیاند، سبەی پێنجشەممە مووچەی مانگی 11ی مامۆستایانی گرێبەست دابەشدەکرێت عەلی رەئوف،…

